Ancora rifiuti nelle strade e nei marciapiedi di Cagliari. Nonostante il grande lavoro portato avanti in questi mesi dall’amministrazione comunale, alcuni cittadini continuano a non rispettare le regole.

A far notare quanto sta avvenendo nelle vie Cocco-Ortu e Degioannis è una residente, stufa di vedere tanta inciviltà ma anche il mancato intervento tempestivo degli operatori.

“Via Degioannis ora (in questo punto è quasi sempre così). Non mi diverte pubblicare aliga, ma non ho capito perché ci dobbiamo rassegnare a pagare una tari dal costo insostenibile per vivere nell’immondizia. Io non ci sto”.

