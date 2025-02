Il caso della decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, arriva in Parlamento. Il deputato della Lega, Dario Giagoni, ha infatti richiesto al ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, un’informativa urgente sulla situazione in Sardegna. Stessa richiesta del collega di Fratelli d’Italia, Francesco Mura.

“Le ultime azioni della governatrice Todde sono sinonimo di apatia e immobilismo” ha detto alla Camera il deputato Giagoni. “L’attuale governatrice è in confusione, cerca di guadagnare tempo per evitare nuove elezioni. Giusto per salvare la poltrona, in Consiglio regionale è stata approvata la mozione per far deliberare alla Giunta di aprire un conflitto di attribuzione dei poteri con lo Stato davanti alla Corte Costituzionale, alla faccia del diritto”.

Giagoni chiede al ministro “se le norme della legge 515 del 1993, utilizzata dal Collegio di garanzia per le contestazioni alla governatrice sul rendiconto della campagna elettorale siano applicabili anche in Sardegna. Io credo di sì, non è una Regione che appartiene alla Francia o al Canada”.

Dello stesso tono il meloniano Francesco Mura: “Chiedo un’informativa urgente al ministro Calderoli, affinché venga a riferire su quanto sta accadendo nella Regione Sardegna. Nessuno di questa maggioranza ha voluto utilizzare in maniera strumentale la vicenda, però quello che sta accadendo in Sardegna sta oltrepassando i limiti della decenza”.

“Todde si è resa protagonista del pasticcio più grande della storia della Repubblica, una sciatteria e incompetenza del Movimento 5 Stelle che ha generato uno scontro istituzionale senza precedenti. Il Governo deve essere coinvolto e deve dirci cosa sta accadendo in Sardegna”.

