Il Cagliari si prepara ad ospitare domenica all’Unipol Domus una Juventus ferita. I bianconeri sono usciti ieri dalla Champions League dopo la sconfitta contro gli olandesi del Psv e arriveranno in Sardegna con la fatica dei tempi supplementari sulle gambe.

Una buona notizia per il Cagliari, che intanto spera di recuperare Gianluca Gaetano. Il giocatore era rimasto ai box per la sfida contro l’Atalanta, a causa di un fastidio al ginocchio. Nulla di grave per fortuna, tanto che ieri il giocatore si è allenato parzialmente con il gruppo.

A proposito di allenamento, sabato il Cagliari effettuerà la rifinitura all’Unipol Domus e per l’occasione il club ha deciso di aprire le porte gratuitamente ai tifosi. Una decisione volta a caricare la squadra in vista delle prossime 4 difficili partite contro Juventus, Bologna, Genoa e Roma.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it