Il pubblico ministero Rossana Allieri ha chiesto una condanna a otto anni e sei mesi di reclusione per Giovanni Satta, 58 anni, ex consigliere regionale e sindaco di Buddusò. Satta è imputato nel processo a Tempio Pausania per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari.

La richiesta è stata presentata oggi nel corso dell’udienza. Cinque altri imputati hanno ricevuto richieste di condanna che variano tra gli 8 e i 10 anni di reclusione.

Arrestato dai Carabinieri di Olbia nell’aprile 2016 e rinviato a giudizio nel 2017, Satta è accusato di essere un membro chiave di un’organizzazione criminale italo-albanese dedita all’importazione di eroina e cocaina dall’Olanda e dall’Albania, principalmente nelle zone di Olbia e della Costa Smeralda. Secondo l’accusa, Satta, ex proprietario di una concessionaria di auto chiusa nel 2012, forniva veicoli all’organizzazione per i suoi traffici.

Inoltre, avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra la criminalità locale e l’associazione. Satta, che si professa innocente, nega di aver fornito auto in cambio di droga, contraddicendo così le accuse della pubblica accusa.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it