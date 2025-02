Martedì pomeriggio, a Sestu, all’incrocio tra via Montgolfier e via Monserrato, un automobilista pirata ha investito un diciassettenne, dandosi poi alla fuga. Il giovane ha riportato lievi ferite e uno spavento considerevole.

“Abbiamo descritto tutto alla polizia locale, ci sono le telecamere della banca, vedi tu cosa vuoi fare. Quando si è alla guida di una vettura l’attenzione deve essere massima e non dire che non ti sei accorto perché le urla del ragazzo si le ho sentite dal secondo piano del palazzo con le finestre chiuse“, è quanto dichiara la mamma del giovane, Lorena Porceddu, via social.

Nel centro di Sestu non è la prima volta che accadono situazioni analoghe, lo scorso anno una donna era stata investita in via Roma ragion per cui il comune sta studiando la possibilità di adottare attraversamenti pedonali rialzati.

