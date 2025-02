Il giornalista di fede juventina Massimo Pavan ha analizzato per la testata TuttoJuve il momento vissuto dai bianconeri, prossimi avversari del Cagliari. Tuttavia, nel fare il bilancio della situazione ha usato un’espressione infelice che non è stata troppo gradita in Sardegna.

Il giornalista ha ripercorso il cammino recente della squadra e poi ha affermato: “Per diventare una squadra forte passerà ancora acqua sotto i ponti, ora i buoi sono scappati, vediamo di non far scappare anche le pecore in Sardegna domenica sera“.

E’ stata dunque l’ultima frase a suscitare parecchio scalpore e rabbia da parte dei tifosi rossoblù. Così il giornalista ha prontamente replicato, scusandosi per il fraintendimento: “Non volevo innescare nessuna polemica o offendere nessuno, semplicemente dire che se la Juve fallisce domenica la partita, rischia di veder perdere anche l’obiettivo Champions“.

Pavan poi ribadisce: “Nessuna volontà di andare a denigrare i tifosi del Cagliari che sono una delle migliori tifoserie della serie A per passione e capacità di seguire la loro squadra e che meritano rispetto e applausi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it