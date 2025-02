La senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri ha voluto rispondere tramite una nota ai continui attacchi che la coalizione di centrodestra sarda ha rivolto alla Presidente della Regione Alessandra Todde.

“L’atteggiamento di questa destra è inqualificabile – ha affermato Licheri – Gli attacchi contro la presidente Todde oltre ad essere ingiustificati sono privi di ogni fondamento. Alessandra Todde ha fatto tutto secondo le regole e i fatti ci daranno ragione“.

Poi rivolge il suo attacco all’opposizione: “La destra, vedova dell’ex governatore Solinas, pensi piuttosto al disastro lasciato in Sardegna. La giunta Todde sta lavorando per dare risposte ai sardi e per risolvere le tante criticità che abbiamo ereditato dal centrodestra”.

“Tra l’altro – conclude la senatrice – trovo davvero imbarazzante che a tentare di dare lezioni alla Todde siano esponenti politici dalla dubbia moralità che farebbero meglio a tacere viste le notizie emerse nell’ultimo periodo”.

