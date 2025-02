Prosegue il progetto di riqualificazione del lungomare Sant’Elia. A fare il punto della situazione, attraverso i propri profili personali, è stata l’assessora all’ambiente del comune di Cagliari, Luisa Giua Marassi.

Molti lavori saranno compresi nella realizzazione del nuovo stadio, ma alcune opere saranno visibili già a breve: “Il lungomare Sant’Elia, grazie al progetto di riqualificazione che va dal Lazzaretto verso Su Siccu, avrà presto un nuovo volto. In particolare, parliamo del 2^ e 3^ lotto del Parco degli Anelli”.

“Ci saranno poi tutte le opere incluse nel progetto del nuovo stadio – prosegue Giua Marassi – e del palazzetto dello sport; e i lavori straordinari di rifacimento dei sottoservizi nei complessi Del Favero, Lame e Anelli. Sarà un cambiamento di grande rilievo per il quartiere Sant’Elia”.

“Un percorso che prevederà al più presto anche la risistemazione dei chioschi realizzati dal Comune in prossimità del piazzale del Lazzaretto che, in assenza di un piano per la loro gestione, sono stati vandalizzati. Uno scenario di rinascita – conclude – che apre una nuova prospettiva per il territorio di Sant’Elia e per tutta la città di Cagliari”.

