A partire dal 1° marzo, il pronto soccorso di Olbia potrebbe essere privo di medici durante le ore notturne a causa di una grave carenza di personale. Questa mancanza rischia di interrompere completamente la gestione notturna delle emergenze, costringendo i pazienti più gravi a essere trasferiti negli ospedali di Sassari o Nuoro. Il problema nasce dalla scadenza dei contratti di tre medici precari.

Per far fronte alle lacune di organico e garantire l’assistenza ai casi più urgenti, nell’ottobre 2024 l’ASL Gallura ha affidato parte del servizio a una cooperativa esterna, integrando l’organico con sei medici aggiuntivi (tre con contratti a tempo determinato). Nonostante ciò, il numero di medici è sceso da 19 cinque anni fa a soli otto attualmente (due a tempo indeterminato e sei esterni).

Come sottolinea il deputato della Lega Dario Giagoni: “Per sopperire alle carenze in particolare per garantire l’assistenza ai codici maggiori, nel mese di ottobre 2024 la Asl Gallura è ricorsa all’affidamento di parte del servizio a una cooperativa esterna. Con il supporto di tre medici, ai quali se ne sono aggiunti altri tre (cd. gettonisti), tramite un altro bando, ha permesso di coprire i turni seppure con un organico ridotto a otto medici (due strutturati e sei esterni), rispetto ai 19 medici presenti cinque anni fa”. A tutt’oggi, l’Ares non sembra aver avviato procedure di reclutamento né proposto soluzioni concrete per risolvere la crisi.

Giagoni ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per chiedere chiarimenti e sollecitare interventi urgenti. “L’interrogazione si propone di sensibilizzare le istituzioni competenti sulla necessità di garantire la continuità del servizio sanitario di emergenza, vitale per la salute dei cittadini e dei turisti che frequentano la Gallura, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it