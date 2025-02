Resta dunque il divieto di "assumere a tempo determinato un coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura"

Parenti assunti in Consiglio Regionale: la politica dice no

I politici regionali non potranno assumere parenti nel corso della loro legislatura. Una legge firmata dai capogruppo di maggioranza e opposizione è stata approvata all’unanimità, e modifica in parte una precedente legge del 2014, aggiornandola.

Resta dunque il divieto di “assumere a tempo determinato un coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità“. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini.

I contratti a tempo determinato del personale che andrà a lavorare nei gruppi non saranno più stipulati in prima persona dal capogruppo, ma dall’amministrazione consiliare nei limiti delle risorse destinate a ciascun gruppo per tale finalità.

