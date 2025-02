Lanusei, donna incinta operata d’urgenza: il neonato sta bene

Sia la madre che il neonato stanno bene dopo un intervento d’urgenza. Il parto cesareo è stato necessario a causa di una grave emorragia che ha colpito la donna incinta.

L’evento, con lieto fine, si è verificato ieri pomeriggio all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. La paziente è giunta al pronto soccorso in condizioni critiche, con abbondanti perdite ematiche. Il trasferimento in altra struttura era impossibile, dato che l’ospedale di Lanusei non dispone di un reparto maternità. Come riferisce l’ASL Ogliastra: “è stata subito portata in sala operatoria, dove le è stato eseguito un parto cesareo dall’équipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia. In questa fase – continua la nota – il bambino è stato assistito e stabilizzato dall’équipe anestesiologica dell’ospedale. Il neonato è stato poi trasferito con l’elisoccorso al Policlinico di Monserrato nella Tin (Terapia intensiva neonatale), dove è arrivato in buone in condizioni”.

Il bambino è stato trasferito per ricevere le cure necessarie nella Terapia Intensiva Neonatale. La madre, invece, rimane ricoverata a Lanusei. Secondo la nota dell’Azienda sanitaria: “La madre, attualmente si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Nostra Signora della Mercede di Lanusei. È in buone condizioni e raggiungerà il bambino quanto prima“.

