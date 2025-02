Università, Meloni: “La Regione sta investendo dove lo Stato taglia”

Il supporto della Regione Sardegna all’Università di Cagliari è stato ribadito con forza durante l’inaugurazione dell’anno accademico. La presenza di numerosi esponenti della Giunta regionale, consiglieri e presidenti di commissioni, ha sottolineato l’impegno istituzionale.

L’assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, ha dichiarato: “La Regione c’è e investe convintamente sull’università in Sardegna e sull’Università di Cagliari in particolare. A testimonianza di questa attenzione, oggi è qui presente gran parte della Giunta regionale; ci sono consiglieri regionali, i presidenti delle Commissioni Programmazione e Pubblica istruzione. La Regione sostiene l’università in un momento cruciale di tagli a livello nazionale: noi invece incrementiamo le risorse del Fondo per le Università, investiamo sulle università diffuse, sosteniamo gli studenti con risorse per le borse di studio, tanto che anche quest’anno tutti gli idonei saranno anche beneficiari”.

Meloni ha portato i saluti della presidente Todde, e ha evidenziato la presenza degli assessori Bartolazzi (Sanità), Cani (Industria) e Portas (Istruzione), a dimostrazione della vicinanza al mondo accademico. Ha inoltre aggiunto che “con i fondi Fsc ci sono importanti risorse a favore di progetti presentati dall’Università di Cagliari. La Giunta regionale intende continuare a sostenere un settore nevralgico come quello della conoscenza che forma la futura classe dirigente della nostra isola”.

L’assessore Cani ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Regione e Università, in particolare riguardo al Piano Energetico Regionale: “Abbiamo convintamente chiesto all’Università di Cagliari di coordinare la nostra attività in previsione del nuovo Piano Energetico Regionale“. Ha aggiunto che “Riteniamo che una collaborazione costante e quotidiana con l’università sarda sia assolutamente fondamentale per dare prospettiva, sviluppo e respiro ad un’industria che deve essere rilanciata anche attraverso la ricerca scientifica di qualità”.

