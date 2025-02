L'uomo, di circa 70 anni, ha riportato diversi traumi e si trova ora sotto osservazione medica per scongiurare un peggioramento delle condizioni

Pirri, ciclista investito da un’auto: portato al Brotzu in codice giallo

Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Cagliari. Mentre percorreva in bicicletta via Ampere, all’altezza del centro commerciale Lidl di Pirri, è stato investito da un’auto.

Soccorso dal personale del 118, l’uomo, cosciente, è stato trasportato all’ospedale Brotzu con codice giallo. Ha riportato diversi traumi ed è sotto osservazione medica per scongiurare un peggioramento delle condizioni. L’auto, dopo l’impatto, ha trascinato la bicicletta per alcuni metri, causando un trauma cranico alla vittima.

La polizia locale sta indagando per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it