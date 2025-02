Minacce a Orgosolo, Falconi: “Rispondiamo col dialogo e la democrazia”

Tanti attestati di solidarietà e vicinanza sono giunti al sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, dopo le minacce nei suoi confronti comparse nei muri del paese.

A tal proposito è intervenuta la presidente Anci e collega Daniela Falconi. Che ha indicato la via per rispondere alle intimidazioni.

“Alla violenza si risponde in un solo modo: col dialogo e la democrazia. Quel dialogo e quella democrazia che Pasquale conosce bene, anche quando deve portare avanti le sue battaglie, mai di facciata, da sardista vero, come pochi ne sono rimasti. In questi anni ho conosciuto in lui, oltre ad un uomo di profonda cultura e rigore morale, una persona che, con un’esperienza sedimentata in anni di amministrazione, ha sempre cercato in ogni cosa di aprire i ragionamenti coinvolgendo e coinvolgendoci”.

La presidente Anci ragiona poi sul ruolo del sindaco e sulle difficoltà culturali che si vivono nei territori.

“Ciò che manca è una seria, costante, strutturata, organica e voluminosa azione delle Istituzioni sul versante culturale, verso quel nodo irrisolto che è la carente accettazione dell’impianto normativo formale, nella gestione dell’universo complesso della cosa pubblica a livello locale”.

Quindi un ultimo pensiero verso chi si espone nell’ombra contro gli amministratori.

“Per i violenti, e per chi agisce nell’ombra, qui non c’è posto. Per questo, a questo clima, risponderemo compatti, in un solo modo: col dialogo e la democrazia. Con le nostre assemblee e i consigli comunali che verranno convocati a brevissimo in maniera congiunta dove continueremo a ripetere che non è la violenza e l’intimidazione la strada ma la parola e le azioni che ogni giorno compiono la stragrande maggioranza dei cittadini onesti”.

