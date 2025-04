Addio a Papa Francesco: nel 2013 l’abbraccio dei fedeli a Cagliari

È morto all’età di 88 anni Papa Francesco II: era rimasto per diversi giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare una polmonite bilaterale. Dopo una fase di stabilità, era ritornato a presenziare davanti ai fedeli e ieri aveva incontrato il vicepresidente americano, Jd Vance.

È stato cardinale Kevin Farrell a annunciare la dolorosa notizia.

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino“.

La sua storia personale

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Il 13 marzo 2013 venne eletto Papa in seguito alle dimissioni di Benedetto XVI per motivi di salute.

L’unica volta in Sardegna

In occasione della sua nomina, nel 2013, Papa Francesco aveva fatto visita alla Basilica di Bonaria, a Cagliari, dove aveva tenuto anche l’omelia della Santa messa.

“Sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni della vostra Isola, e per confermarvi nella fede. Anche qui a Cagliari, come in tutta la Sardegna, non mancano difficoltà, – aveva detto il pontefice – problemi e preoccupazioni: penso, in particolare, alla mancanza del lavoro e alla sua precarietà, e quindi all’incertezza per il futuro”.

“La Sardegna, questa vostra bella Regione, soffre da lungo tempo molte situazioni di povertà, accentuate anche dalla sua condizione insulare. È necessaria la collaborazione leale di tutti, con l’impegno dei responsabili delle istituzioni – aveva aggiunto Papa Francesco – per assicurare alle persone e alle famiglie i diritti fondamentali, e far crescere una società più fraterna e solidale”.

