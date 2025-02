Cagliari, il maniaco di Mulinu Becciu colpisce al Brotzu: “Molestate 2 infermiere”

L'avvocato Gianfranco Piscitelli, legale al fianco delle vittime del maniaco, racconta di nuove segnalazioni e lancia un appello per fare rete contro il losco individuo

Nuove testimonianze sul maniaco che sta terrorizzando il quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari. La vicenda è finita di recente all’attenzione dei media nazionali, con la trasmissione Pomeriggio 5 che si è occupata del caso, ma il misterioso uomo resta ancora a piede libero.

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale che assiste le vittime, racconta nuove segnalazioni ricevute. “Amici, ecco la prova che facendo rete si riesce più delle Autorità” scrive sui social.

Piscitelli pubblica così il racconto di una sua cliente, che non abita a Cagliari ma lavora come infermiera al Brotzu: “Io il maniaco l’ho incontrato nella rampa del Brotzu verso ottobre e solo dopo che ha molestato 2 infermiere nell’ingresso sala mortuaria. Parlando, per puro caso, mi ha sentito il necroforo e mi disse là che quello era il tipo”.

L’avvocato afferma dunque che “le vittime sono più di quelle che sappiamo, è necessario diffondere e parlarne, le nostre figlie, moglie sorelle, madri devono ritrovare la libertà che hanno perso da anni… la libertà di rientrare a casa o uscire quando vogliono”.

Infine l’appello: “Facciano rete, parliamone il più possibile, non abbiate timore di parlare, se tutti raccontano e ne parlano sarà lui ad aver paura”.

