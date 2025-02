Una donna ha trovato 5 buoni fruttiferi del 1941 dal valore di 1.700 lire, cifra che oggi corrisponde a circa 100mila euro: ora è battaglia legale per il riconoscimento

Oristano, trova per caso dei buoni fruttiferi del ’41: valgono 100mila euro

Una sorprendente scoperta tra i ricordi di famiglia potrebbe trasformarsi in una significativa somma da riscuotere. La signora Rosa C., 82enne di Oristano, si è rivolta allo Studio legale dell’avvocato Francesco Di Giovanni dopo aver rinvenuto, tra gli effetti personali della madre defunta, cinque buoni postali risalenti al 1941, per un valore nominale di 1.700 lire.

Secondo la perizia di un consulente, applicando interessi legali, rivalutazione e capitalizzazione dalla data di emissione fino al ritrovamento, l’importo che la donna potrebbe ottenere ammonterebbe a circa 98.300 euro. Per questo motivo, lo studio legale ha avviato le procedure per ottenere il rimborso da Poste Italiane e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerati obbligati in solido a riconoscere i debiti anche precedenti alla nascita della Repubblica Italiana.

Uno degli ostacoli principali è rappresentato dall’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane. Tuttavia, secondo l’interpretazione dell’avvocato Di Giovanni, l’articolo 2935 del Codice Civile stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Nel caso specifico, il termine decennale partirebbe dalla data del ritrovamento, poiché la signora Rosa non era a conoscenza dell’esistenza di tali buoni prima di quel momento.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio: in Italia esistono circa 10 milioni di titoli di credito “antichi” – tra buoni postali, libretti bancari e titoli di Stato – ancora riscattabili ma spesso ignorati dai legittimi titolari, anche a causa della scarsa informazione da parte degli enti preposti al pagamento.

