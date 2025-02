Travestito da uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti, ovvero "La schiava", il giovane ha dispensato momenti di leggerezza per tutti, compreso per il personale del centro

“La schiava” di Dany Cabras al Microcitemico: tante risate per i bimbi

Il comico sardo Dany Cabras insieme all’Associazione Charlibrown quest’oggi ha regalato dei momenti di spensieratezza ai bambini in cura al Microcitemico di Cagliari.

Travestito da uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti, ovvero “La schiava”, il giovane ha dispensato momenti di leggerezza per tutti, compreso per il personale del centro.

Dany Cabras ha poi mostrato come sistemare al meglio gli asciugamani per imitare al meglio il suo personaggio, concedendo poi foto e video.

Un gesto che magari, anche solo per un istante, ha portato serenità ai piccoli, impegnati in delicate battaglie per la salute che nessuno dovrebbe mai affrontare.

