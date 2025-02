Shock a Sassari, violenza sessuale su 14enne: condannato a 7 anni

La condanna è avvenuta da parte della Corte d'Appello, ma la difesa studia le carte per il ricorso in cassazione.

Un 37enne è stato condannato a 7 anni di reclusione per aver compiuto il reato di violenza sessuale nei confronti della figlia di una cugina, allora 14enne. I fatti si verificarono dal 2018 al 2019 in un paese in provincia di Sassari.

In particolare, sono stati presi in considerazione tre episodi raccontati dalla vittima e successivamente il collegio della Corte d’appello ha pronunciato la sua sentenza.

Inizialmente, nel primo grado di giudizio erano stati proposti 12 anni di carcere, pena poi rivista e portata a 7. La decisione sarebbe arrivata sulla base delle testimonianza portate dalla vittima, che avrebbe raccontato in particolare tre episodi.

Tuttavia, secondo la difesa il racconto sarebbe stato in alcune parti incongruente e pertanto ci si attende il ricorso in cassazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it