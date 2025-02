Pupo su Valerio Scanu: “È presuntuoso” | Il cantante sardo lo incenerisce

Si riaccende la polemica mai sopita tra Pupo e Valerio Scanu. A 15 anni dal successo al Festival di Sanremo del cantante sardo ai danni del più noto collega, i due si pizzicano nei programmi di Raiuno.

Presente nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo, Scanu è stato incalzato su alcune dichiarazioni di Pupo che avrebbe preteso per sé la vittoria di Sanremo 2010 (arrivò secondo con Emanuele Filiberto).

“Lui si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno dà una versione differente. L’anno scorso disse addirittura di aver ricevuto una chiamata e di essersi accordato con Napolitano per non vincere. Ha aspettato che morisse Napolitano per dirlo”.

Pronta e stizzita la replica di Pupo.

“Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”.

Scanu non ha atteso molto e lo ha incenerito su X.

Come 15 anni fa… ma resto umile ♥️ — ValerioScanu (@Valerio_Scanu) February 24, 2025

