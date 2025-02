Cagliari attento: su Caprile piombano il Milan e l’Atalanta

Potrebbe rivelarsi più difficile del previsto confermare Elia Caprile tra i pali del Cagliari calcio nel corso della prossima sessione di mercato.

Il club rossoblù ha una prelazione per il riscatto a 8 milioni di euro dal Napoli. Ma è possibile che il club partenopeo voglia monetizzare la bella stagione (fin qui) dell’estremo difensore in Sardegna, aprendo nuovi scenari.

Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Atalanta sono fortemente interessate al portiere rossoblù. Entrambe potrebbero perdere il loro estremo difensore: Maignan ha sirene spagnole (Real Madrid) nonostante il rinnovo mentre su Carnesecchi ci sono gli occhi di alcuni club inglesi.

Ecco che, soprattutto per i nerazzurri, Caprile sarebbe diventato l’obiettivo numero 1 in vista di una attenta ricostruzione. Il Cagliari dovrà tentare in tutti i modi la conferma, anche in ottica di una grossa plusvalenza futura.

