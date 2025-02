Paura a Oristano, cancello crolla nella scuola del Sacro Cuore

Un crollo di un cancello d’ingresso nella scuola primaria del Sacro Cuore a Oristano ha provocato momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato intorno alle 13, poco prima dell’uscita degli alunni, in un’area di attesa per i genitori. Fortunatamente, i bambini erano ancora in classe e una mamma che transitava nella zona è rimasta illesa.

L’accaduto ha generato preoccupazione tra i genitori, giunti a riprendere i figli circa mezz’ora dopo. La preside ha immediatamente segnalato l’evento al Comune, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area con l’intervento di personale specializzato.

Si ricorda che un episodio analogo si era verificato il mese scorso presso il campo sportivo di atletica dello stesso quartiere, con il crollo di una parte della recinzione.

