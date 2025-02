Incidente questa mattina all'ingresso di Cagliari e lunghe code sulla 195: un motociclista è finito contro un camion, per fortuna senza gravi conseguenze

Cagliari, brutto incidente in via Riva di Ponente: ferito un motociclista

Incidente questa mattina a Cagliari in via Riva di Ponente, all’ingresso della città. Un furgone adibito al trasporto merci e una moto si sono scontrati intorno alle 7.30, causando il ferimento di un giovane centauro.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, il sinistro sarebbe avvenuto mentre il furgone stava effettuando una svolta a sinistra su viale La Playa. Il motociclista, un 28enne, non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, finendo violentemente a terra.

L’uomo ha riportato fratture e diversi traumi, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Dopo l’intervento dei sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice giallo.

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità: lungo la Statale 195 si sono formate lunghe code a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi delle forze dell’ordine. Il traffico è tornato regolare solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti.

