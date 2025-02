Marco Carta punta l’Eurovision: “Sarebbe bello, non mi arrendo”

Marco Carta sarà tra i protagonisti dell’edizione 2025 di “Una voce per San Marino“, manifestazione canora che assegnerà un posto per la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Il cantante cagliaritano ha espresso le proprie aspettative nel corso del programma La Volta Buona, su Raiuno.

“Ho deciso di partecipare perché l’anno in cui ho vinto Sanremo, l’Italia non partecipava all’Eurovision. Quindi, se mai dovesse accadere, sarebbe per me quasi un dharma, nel senso che, in qualche modo, riceverei qualcosa in cambio“.

Sui suoi profili social, Carta ha poi spiegato meglio l’entusiasmo che sta riponendo in questa nuova fase della sua carriera artistica.

“Devo essere sincero: ancora non mi sembra vero. Forse perché ancora non è successo nulla, eppure, questi anni mi hanno insegnato tanto. Mi hanno insegnato che vale sempre la pena provarci. Che ogni volta che ho perso, in realtà ho vinto qualcosa di più grande. Che arrendersi è una scelta, ma non la mia. Ho capito che non amarsi significa sabotarsi, e che credere in se stessi è sempre la strada giusta, anche quando qualcuno ti guarda e pensa: ‘Ma guarda quanto ci crede quello là.’ E allora sì, io ci credo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it