Cagliari, la bella riapertura di Piazza Matteotti: “Sarà la volta buona?”

Come cambia una città come Cagliari? Anche e soprattutto a partire dai punti di ritrovo, come le piazze. Lo dimostra l’apertura della nuova piazza Matteotti, che ha visto tantissime persone viverla sin dai primi istanti.

Maurizio Loi, noto come This Is Cagliari sui social, racconta la storia della piazza. E prova a dare occhi e sentimento alla riapertura di un luogo di ritrovo.

“Dopo anni di abbandono, alcuni anni fa, la piazza viene risistemata con passerelle e recinzioni, che delimitano le piante centenarie. E cercano di offrire una soluzione al crescente degrado, limitando lo stazionamento all’interno delle persone. Ma è un progetto destinato a fallire. Oggi rinasce con una nuova impostazione che fa bene agli occhi dei cittadini e dei viaggiatori che arrivano dal porto o dalle stazioni di bus e treni: panchine con retroilluminazione, spazi verdi ben delimitati, una nuova collocazione del busto di Verdi e nuovi attraversamenti pedonali (la piazza è collegata alla stazione delle ferrovie e a quella dell’Arst). Sarà la volta buona?“.

