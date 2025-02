Orani, incidente sulla 131 dcn: disagi al traffico

Ancora un incidente stradale questa mattina lungo la 131 dcn, all’altezza del chilometro 42 a Orani. Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate, provocando disagi alla circolazione. Gli automobilisti non hanno riportato ferite gravi.

A seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Il tratto è stato riaperto poco dopo, ma il traffico è rimasto rallentato per diverso tempo.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

