Approvato ddl Nucleare, Licheri: “Non in Sardegna, vi cacceremo!” | Video

No alle scorie radioattive in Sardegna, né ad alcuna centrale nucleare. Lo ha ribadito il senatore dei 5 Stelle, Ettore Licheri, ospite della trasmissione “Dritto e rovescio” su Rete4.

Le dichiarazioni risuonano forti in particolare dopo che nella giornata di venerdì 28 febbraio, il governo Meloni ha approvato il disegno di legge delega per la costruzione di nuove centrali nucleari.

“Non pensino di scaricare le scorie qui in Sardegna, di seppellirle qui. Siete tornati a fare i nuclearisti con il giardino degli altri? Non vi azzardate a pensare di portarci 30 mila metri cubi di scorie radioattive. Se avete questa intenzione vi cacceremo in mare. È chiaro?”

