Incendio ieri sera in via Sardegna a Oristano, dove un'abitazione ha improvvisamente preso fuoco e una donna è rimasta ferita lievemente

Oristano, incendio in un’abitazione: donna ustionata

Paura nella serata di ieri a Oristano, dove un incendio è divampato in un’abitazione di via Sardegna intorno alle 21.30. Le fiamme si sono sviluppate da una stufa nella cucina, propagandosi rapidamente e mettendo a rischio il resto della casa.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, che hanno lavorato con tempestività per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si estendessero ulteriormente. A supporto delle operazioni anche la Polizia, che ha regolato la viabilità nella zona per consentire l’intervento in sicurezza.

Nell’incidente una donna ha riportato lievi ustioni ed è stata soccorsa dal personale del 118, che le ha prestato le cure necessarie. Grazie al rapido intervento dei Vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto prima che causasse danni ancora più gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it