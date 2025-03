Orani, auto si schianta contro un albero: grave il conducente

Violento incidente poco dopo la mezzanotte all’ingresso di Orani, dove un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato devastante e ha reso necessario un intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro, affiancata dall’equipe del 118, con un’ambulanza medicalizzata e una base operativa di Orani. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare il conducente dalle lamiere, utilizzando le cesoie idrauliche per aprire un varco nell’abitacolo.

L’uomo, fin da subito, è apparso in condizioni critiche ed è stato affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto d’urgenza in ospedale. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri di Ottana, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

