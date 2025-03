Gonnesa, ubriaco si schianta in una rotonda: 49enne denunciato

La scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Iglesias sono intervenuti lungo la SS 126 per un incidente stradale autonomo. Il conducente di una Volkswagen Golf, un 49enne residente a Gonnesa, ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare violentemente contro una rotonda.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno segnalato la presenza del mezzo incidentato al centro della carreggiata. Giunti sul posto, i militari hanno verificato che il conducente, sebbene illeso, presentava chiari sintomi di alterazione psicofisica. Sottoposto immediatamente al test etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre due volte il limite massimo consentito dal Codice della Strada.

Per questo motivo, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che l’autovettura era priva di copertura assicurativa, circostanza che ha comportato l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 193 del CdS e il conseguente sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dell’accaduto. Nel frattempo, al conducente è stata ritirata la patente di guida, con l’avvio delle procedure per la successiva revoca. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale e prevenire condotte di guida pericolose.

