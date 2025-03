Bologna-Cagliari, Nicola: “Servirà una prestazione all’altezza dell’avversario”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani allo stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano nel match valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Sulla gara: “Dovremo fare le giuste valutazioni contro il Bologna, l’obiettivo è fare più punti possibili per progredire e crescere. Serve una prestazione all’altezza del Bologna, dobbiamo migliorare nela velocità e nelle singole scelte”.

Sulle voci di mercato verso Palomino: “Si sente parte del gruppo ed avevamo detto che la cosa con il Talleres non si sarebbe concretizzata. Non possiamo disperdere variando sempre la formazione, la fiducia va conquistata quando puoi giocare. La fiducia in lui è grandissima”.

Sulla classifica: “L’aspettavo così, da qui ci sono dodici partite fino alla fine e penso che ci saranno diverse partite interessanti per cambiarla a nostro favore. Noi ad ora dovremmo avere più punti, non li abbiamo perché dobbiamo migliorare la precisione nel gioco o il trasformare le poche azioni che abbiamo quando la produzione è bassa. Ci serve mantenere l’equilibri tra le due fasi, cosa in cui siamo migliorati”.

