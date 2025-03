Addio a Eleonora Giorgi, dalla gioventù con la Sardegna nel cuore

Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta oggi all’età di 71 anni. L’attrice, simbolo di fascino e talento per diverse generazioni, si è spenta a causa di una lunga malattia scoperta a fine 2023. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e fan che hanno apprezzato la sua lunga e brillante carriera.

Eleonora Giorgi era molto legata alla Sardegna: nell’estate del 1970, negli anni della gioventù, raggiunse il padre che lasciato il cinema si era trasferito sull’Isola per aprire un ristorante a Bosa marina, il Don Chisciotte.

Negli anni Eleonora ha sempre tenuto la Sardegna nel cuore tornandoci varie volte insieme al marito Angelo Rizzoli frequentando la Costa Smeralda. Negli ultimi anni la sua presenza sull’Isola è stata più sporadica, ma Eleonora non ha mai smesso di amare questa terra.

