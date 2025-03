Cagliari, da domani sera squadra in ritiro in vista del Genoa

La squadra si ritroverà domani al Crai Sport Center per l'allenamento del pomeriggio, al termina avrà inizio il ritiro in vista del Genoa

Dopo il confronto avuto ieri allo stadio Renato Dall’Ara, a margine della sconfitta contro il Bologna, alla presenza del presidente Tommaso Giulini, la dirigenza, l’allenatore Davide Nicola e capitani della squadra, il Cagliari andrà in ritiro a partire da domani sera.

La squadra rossoblù si ritroverà domani domani al Crai Sport Center per l’allenamento del pomeriggio, al termine tutto il gruppo resterà al centro sportivo per preparare al meglio la sfida di venerdi, ore 20:45, contro il Genoa alla Unipol Domus.

Non si è contenti del ruolino delle ultime partite, ma soprattutto del modo in cui non si è riusciti a reagire di fronte alle difficoltà. Il concetto ribadito durante il confronto interno è che tutti sono chiamati a dover dare qualcosa in più per la squadra, pensando al collettivo, lavorando da squadra come si è sempre fatto da inizio stagione.

