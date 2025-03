Muravera, anziani dispersi nelle campagne: salvati nella notte

Due anziani si sono persi nel pomeriggio di ieri dopo essere usciti per cercare asparagi, solo in tarda sera i Carabinieri sono riusciti a salvarli

Notte di apprensione nelle campagne di Muravera per due anziani dispersi. Le ricerche hanno tenuto impegnati i Carabinieri delle Stazioni di Muravera, Villasimius e dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti per una coppia di anziani coniugi, rispettivamente di 96 e 86 anni, dispersi dal pomeriggio. I due erano usciti alla ricerca di asparagi, ma hanno perso l’orientamento con il calare del buio, non riuscendo più a trovare il sentiero per tornare a casa.

L’allarme è scattato in serata, quando gli anziani hanno contattato il numero di emergenza 112 con voce provata, ma ancora lucida, chiedendo aiuto. Da quel momento è partita una corsa contro il tempo: i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, perlustrando le zone più impervie dell’agro di Muravera, senza tralasciare alcun dettaglio.

Per ore, i militari hanno setacciato la fitta macchia mediterranea, esplorando sentieri sterrati e canali di irrigazione. Solo intorno alle 22:45 sono riusciti finalmente a localizzare la coppia. Il 96enne, nel disperato tentativo di trovare la strada di casa, era finito in un canale di irrigazione, incapace di risalire a causa della stanchezza e dell’età avanzata. I Carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto, sollevato e tratto in salvo, mentre la moglie, stremata ma vigile, li attendeva poco distante.

Il ritrovamento ha portato un grande sollievo dopo ore di preoccupazione. Sebbene provati dalla lunga permanenza all’addiaccio, i due anziani sono stati trovati in condizioni di salute relativamente buone. Per precauzione, entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Muravera, dove hanno ricevuto le cure del caso.

