Ddl sanità, Deriu risponde a Truzzu: “Legge con limitato raggio d’azione”

"Ciò che è stato detto nelle commissioni è depositato agli atti e sarà analizzato in seguito per leggi di più vasto respiro rispetto a questa", risponde Deriu

Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha aperto i lavori in aula sul ddl sanità chiedendo la sospensione del dibattito e il rinvio in commissione del provvedimento.

Truzzu ha esposto come nei giorni scorsi siano arrivate comunicazioni e richieste da parte delle rappresentanze sindacali e da parte degli ordini dei medici della Sardegna che lamentavano la modifica della norma attraverso gli emendamenti della Giunta senza che essi abbiano potuto esprimere un giudizio.

Il capogruppo del Partito Democratico, Roberto Deriu, ha invece difeso la legge e risposto a Truzzu, descrivendola come un intervento circoscritto: “La legge ha un limitato raggio di azione, tutto ciò che è stato detto nelle commissioni è depositato agli atti e sarà analizzato in seguito per leggi di più vasto respiro rispetto a questa“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it