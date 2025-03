Daniele Conti ricorda commosso Astori: “Sempre nel mio cuore”

Davide Astori rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso del Cagliari e soprattutto in quello dei suoi compagni di squadra, come Daniele Conti.

L’ex capitan e bandiera del Cagliari infatti, nel giorno del suo anniversario, gli ha voluto dedicare un pensiero anche attraverso i propri social, pubblicando una storia su Instagram con una foto che li ritrae insieme e una scritta eloquente: “Sempre nel mio cuore”.

I due sono stati compagni di squadra a lungo al Cagliari. In particolare dal 2008 al 2014, anno in cui poi il difensore dopo aver rinnovato con i rossoblù, per non rischiare di andare via a zero, si trasferì poi alla Roma

