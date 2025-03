Licheri replica a Zedda: “Accuse verso Todde gravi e false”

La senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri ha replicato alle affermazioni di Antonella Zedda, senatrice di Fratelli d’Italia, che aveva accusato la presidente Todde di disattendere le sue responsabilità.

La replica della senatrice Licheri dunque non si è fatta attendere ed è stata altrettanto dura: “Ha ragione Antonella Zedda quando dice che la presidente Todde non è più in campagna elettorale, infatti governa la Sardegna, con ottimi risultati, e affronta i problemi dei sardi. Molti di questi ereditati proprio dalla giunta Solinas che la Zedda per anni ha difeso a testa bassa”.

“La Presidente Todde ha delegato i suoi assessori al tavolo con il Mimit – prosegue Licheri – è stata più volte nello stabilimento, ha più volte sentito e incalzato il Ministro Urso, ha accolto oggi i sindacati in Regione, segue in prima persona i dossier al fianco del gruppo parlamentare sardo del M5S e sta lavorando con la Giunta al piano energetico regionale”.

“Noi vogliamo un’accelerazione sulle possibili soluzioni, mentre le posizioni della Zedda e di FdI restano sconosciute. Della loro infatti abbiamo solo silenzio” ha poi concluso.

