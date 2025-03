Morto Bruno Pizzul, storica voce della Nazionale legatissimo a Gigi Riva

Addio a Bruno Pizzul, celebre giornalista sportivo e telecronista morto oggi all’ospedale di Gorizia. Avrebbe compiuto 87 anni l’8 marzo prossimo.

Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul esordì come telecronista Rai nel 1970 commentando la partita Juventus-Bologna di Coppa Italia. Dal 1986 al 2002 fu la voce ufficiale delle partite della Nazionale italiana, raccontando cinque Mondiali e quattro Europei. La sua ultima telecronaca per gli Azzurri risale al 21 agosto 2002, in occasione dell’amichevole Italia-Slovenia.

La sua voce ha accompagnato momenti indimenticabili del calcio italiano, come le “notti magiche” di Italia ’90 e la finale dei Mondiali del 1994 a Pasadena. Pizzul era noto per il suo stile sobrio e competente, che lo ha reso una figura amata da tifosi e appassionati.

Era la voce della Nazionale e per chi racconta l’azzurro non poteva che esserci un posto speciale nel cuore per Gigi Riva. Amava la Sardegna. “Sono stato tante volte in Sardegna, e tante volte ho avuto il piacere di raccontare le sue gesta” raccontò. “Gigi conosce bene Cagliari, così come i ristoranti, dove ho avuto il piacere di mangiare con lui”.

E proprio in occasione della morte di Rombo di Tuono non fece mancare le sue parole di stima. “Non se ne vanno, per antichissima tradizione, gli eroi di questo nostro mondo – disse – vengono accolti altrove ma senza abbandonarci, alimentati in quanti li hanno conosciuti nella loro parabola terrestre dal ricordo, dalla gratitudine, da un affetto indistruttibile”.

