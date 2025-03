Cagliari-Genoa, arbitra Fabbri: l’ultima volta arrivò un pareggio

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni ufficiali per la 28a giornata del campionato di Serie A. A dirigere la gara tra Cagliari e Genoa alla Unipol Domus, in programma per venerdì alle ore 20:45, sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Giallatini e Colarossi, IV uomo Monaldi, al Var Marini e Avar Gariglio.

L’ultimo precedente tra Fabbri e rossoblù risale alla gara del 9 novembre 2024, sempre all’Unipol Domus, contro il Milan dove arrivò un grandioso 3-3 grazie all’eurogol di Zappa. In totale il bilancio dei precedenti recita: 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it