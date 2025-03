Davide Nicola compie 52 anni: il Cagliari porge gli auguri al tecnico

Nato a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, il 5 marzo 1973, l'attuale allenatore del Cagliari spegne oggi 52 candeline

Oggi, 5 marzo, Davide Nicola spegne 52 candeline. Un traguardo importante per un allenatore che ha fatto della grinta e della determinazione le sue armi vincenti. Nato a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, il tecnico piemontese ha legato indissolubilmente il suo nome a imprese calcistiche che hanno dell’incredibile.

Arrivato a Cagliari nell’estate 2024 per sostituire Claudio Ranieri, Nicola ha subito impresso la sua impronta, cercando di prendere per mano la squadra e provando a tenere viva la gioia dei tifosi rossoblù. La sua filosofia di gioco, basata sull’intensità e sulla compattezza, ha dato nuova linfa al Cagliari, che ora ha come obiettivo principale il raggiungimento della salvezza senza grossi affanni.

