Cagliari, idea zone rosse per contrastare furti e spaccio di droga

Si tratta di un’idea, di una prima analisi, di una valutazione ancora in fase di elaborazione. Ma gli studi sono in corso. L’istituzione di “zone rosse” nel comune di Cagliari, per delimitare virtualmente i luoghi di interesse, è uno degli strumenti che si stanno prendendo in considerazione per contrastare e ridurre la piccola criminalità verso furti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’incontro odierno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, è emerso che furti e spaccate in città sono stati il tema centrale della discussione tra le forze dell’ordine e le associazioni di categoria.

