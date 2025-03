Truffe nel Nuorese, tra finti broker e ricambisti: denunciate 7 persone

Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri delle Stazioni di Orani, Olzai, Dualchi e Bolotana, coordinati dalla Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato 7 uomini responsabili di diverse truffe ai danni di 5 persone.

Tra i raggiri messi in atto, uno dei truffatori si è spacciato per broker finanziario, promettendo false assicurazioni auto online a prezzi vantaggiosi senza mai stipulare alcun contratto. Un altro ha creato un sito internet fittizio, pubblicizzando la vendita di piscine e accessori, riuscendo a convincere le vittime a versare denaro per acquisti mai recapitati, prima di rendere il sito irraggiungibile. Altri episodi hanno riguardato la vendita di ricambi per auto su piattaforme online: dopo aver ricevuto il pagamento, i venditori sono spariti nel nulla senza inviare la merce.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, i siti fraudolenti sono stati oscurati e i responsabili identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Nuoro e Oristano. L’Arma dei Carabinieri prosegue con l’attività di sensibilizzazione attraverso campagne informative e incontri con la cittadinanza per contrastare il fenomeno delle truffe online, sempre più sofisticate e diffuse.

