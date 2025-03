Luvumbo, sospiro di sollievo dopo gli esami: ma contro il Genoa non ci sarà

Il Cagliari tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Zito Luvumbo. L’angolano era uscito anzitempo nel corso della sfida contro il Bologna a causa di un infortunio e ieri sono stati effettuati gli esami strumentali che hanno confermato la diagnosi.

Distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, questo il problema riportato dall’attaccante che quindi non dovrebbe averne per molto. Luvumbo comunque salterà la gara di domani contro il Genoa e lesue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista dei prossimi impegni.

Intanto per la sfida contro i liguri, Nicola dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Felici a sinistra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it