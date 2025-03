Cagliari-Genoa, Nicola: “Esalteremo i nostri punti di forza”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Genoa in programma domani alla Unipol Domus

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Genoa che si disputerà domani alla Unipol Domus, ore 20:45, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Sul ritiro: “E’ arrivato perché la settimana è molto corta, abbiamo speso molto nelle ultime partite ed iniziano i primi caldi. Volevamo correggere delle cose anche con delle sessioni video, succederà delle altre volte come due mesi fa. Abbiamo fatto le sessioni video e abbiamo spezzato le seduta in due, come ieri, oggi faremmo un altro lavoro di rifinitura e poi affronteremo la gara”.

Sull’avversario: “Con Vieira sono migliorati in non possesso e nell’organizzazione difensiva, attacca diversamente da come difende. Quando giochi la tua gara loro coprono bene il campo e non sono mai irruenti, sono bravi anche a costruire. Hanno buoni giocatori a livello tecnico ed alcuni gli sono mancati ultimamente, starà a noi cercare i nostri punti di forza per esaltarci contro di loro”.

Su Coman: “E’ arrivato da un contesto diverse, abbiamo lavorato per carichi di lavoro giusti e non eccessivi. Può giocare, potrebbe avere anche 45 minuti ma durante la partita si valuta ciò che serve. Quando è entrato ci ha dato la possibilità di sperimentare come si muove la seconda punta, lui preferisce la sinistra ma sa giocare anche a destra, lo ha già fatto”.

