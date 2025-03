L'incidente è avvenuto durante il trasferimento di un detenuto dalla casa circondariale di Uta al tribunale di Sassari per un'udienza

Paura a Bonorva, blindato si ribalta: detenuto in gravi condizioni

Un veicolo della polizia penitenziaria si è rovesciato lungo la statale 131, nei pressi di Bonorva.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 del mattino, durante il trasferimento di un detenuto dalla casa circondariale di Uta al tribunale di Sassari per un’udienza. L’udienza si era appena conclusa e il mezzo stava tornando verso Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il detenuto è stato trasportato in elicottero a Sassari per accertamenti e le sue condizioni sarebbero gravi. Gli agenti all’interno del veicolo hanno avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

