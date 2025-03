Incidente Bonorva, Sappe preoccupata: “Evidenzia difficoltà operative”

Il sindacato ha emesso un comunicato a seguito dell'incidente verificatosi questa mattina e lancia l'allarme: "Agenti sotto organico e talvolta mezzi non idonei"

Questa mattina un veicolo della Polizia Penitenziaria con a bordo un detenuto che viaggiava sulla 131 nei pressi di Bonorva si è rovesciato, causando danni importanti alle persone all’interno.

Per questo motivo, la Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, ha emesso una nota in cui ha espresso tutta la sua preoccupazione: “Il detenuto è rimasto ferito e si è reso necessario trasportarlo con l’elisoccorso”

“Anche i colleghi – ha proseguito Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna – sono rimasti contusi a seguito del grave evento, sembrerebbe determinato da una manovra azzardata di un altro mezzo che precedeva quello della Penitenziaria“.

Infine, è intervenuto anche il segretario generale Donato Capece che ha lanciato l’allarme per la situazione problematica che quotidianamente i poliziotti devono affrontare: “Questo incidente evidenzia una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di Polizia Penitenziaria in servizio nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari”

“Agenti – conclude Capece – che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, ma che assolvono al meglio ai difficili compiti di trasporto dei detenuti ed alla loro sorveglianza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it