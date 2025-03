Carnevale Sardegna, Sorrentino: “Lo ricorderemo per barbarie contro animali”

Sui social è esplosa l'indignazione per queste usanze e il consigliere comunale di Cagliari denuncia: "Non hanno il minimo rispetto per la vita"

Il consigliere comunale di Cagliari Corrado Sorrentino attraverso i propri social ha voluto denunciare alcune usanze del Carnevale che sono andate in scena a Ovodda e Sedilo.

Dopo l’indignazione social e non solo scoppiata in seguito a “Su Puddu“, la corsa con le galline morte appese al filo, Sorrentino ha posto l’attenzione anche su quanto accaduto a Ovodda.

Nel paese infatti è stato organizzato un carro che trasportava in giro delle pecore morte e ha scatenato l’indignazione da parte di animalisti e ambientalisti.

“Il carnevale 2025 in Sardegna sarà ricordato per queste barbarie nei confronti degli animali che vengono uccisi per divertimento e per tradizione” ha affermato sui social il consigliere comunale.

“Già molti anni fa – prosegue – feci diverse petizioni per la famosa mattanza dei delfini Calderones in Danimarca, uno schifo assoluto al quale nessuno ha mai voluto porre fine, ma vedo con estrema tristezza che nella mia terra siamo fermi a simili tradizioni evidentemente sbagliate che non hanno il minimo rispetto per la vita, nel più profondo degrado culturale e umano”.

Sorrentino poi conclude: “I sacrifici animali nelle tradizioni sono la mortificazioni delle tradizioni stesse, un insulto alla vita che deve finire”.

