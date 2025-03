Cagliari-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Una partita dal peso specifico altissimo. Cagliari-Genoa si gioca questa sera all’Unipol Domus alle 20.45 e in palio ci sono punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Le due squadre arrivano con ambizioni e stati di forma differenti. I sardi sono ancora alla ricerca della svolta stagionale, mentre i liguri, con Vieira in panchina, hanno trovato solidità e continuità, avvicinandosi alla sicura permanenza in Serie A.

Le probabili formazioni

Nicola dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Zito Luvumbo, fermato da un infortunio. In attacco, il tecnico potrebbe affidarsi a Coman e Piccoli, ma resta viva l’opzione Viola trequartista alle spalle di una punta unica. Sulla fascia sinistra si candida per una maglia da titolare Felici, mentre in difesa il tandem Mina-Luperto avrà il compito di proteggere la porta difesa da Caprile.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo, Zortea, Felici; Coman, Piccoli.

Allenatore: Nicola.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Miretti, Messias, Cornet; Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

Dove vederla

Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta straming e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle 20.30. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, con Zona Dazn potrà vedere Cagliari-Genoa in tv su Dazn 1 (canale 214 di Sky).

