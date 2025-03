Iglesias, maltratta la madre: misura cautelare e bracciale elettronico

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico e l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 27enne del posto, disoccupato, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

Il provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia sporta dalla vittima lo scorso 5 febbraio, quando la donna, casalinga 51enne, si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Iglesias per raccontare anni di vessazioni e violenze subite dal figlio convivente. Secondo quanto riferito, le condotte di maltrattamento – consistite in minacce di morte, percosse e violenze fisiche – sarebbero iniziate nel 2022, fino a costringerla, nel recente periodo, ad abbandonare la propria abitazione e trovare riparo presso un altro domicilio in città.

A seguito della denuncia, i Carabinieri avevano avviato la procedura prevista dal Codice Rosso, raccogliendo ulteriori elementi e proponendo l’applicazione di una misura cautelare alla competente Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli elementi acquisiti, il Tribunale ha quindi disposto l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, prescrivendo l’utilizzo del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle misure imposte.

I Carabinieri hanno provveduto a notificare il provvedimento nella serata di ieri e l’uomo è stato immediatamente sottoposto alle restrizioni previste.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it