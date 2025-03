Ozieri, due minori in manette: trovati con armi e droga

I due ragazzi avevano allestito la loro base operativa in un edificio abbandonato situato in prossimità delle scuole e sono stati colti in flagrante dai carabinieri

Due minorenni sono stati tratti in arresto lunedì sera a Ozieri dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, armi da fuoco e armi bianche. I due ragazzi avevano allestito la loro base operativa in un edificio abbandonato situato in prossimità delle scuole. I carabinieri, avendo notato un continuo viavai di giovani, hanno monitorato la situazione.

Lunedì sera, i militari sono intervenuti e hanno colto in flagrante i due minorenni all’interno dell’edificio mentre erano intenti a preparare dosi di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale dei due ragazzi ha permesso ai carabinieri di scoprire che uno di loro era in possesso di un coltello a serramanico lungo 28 cm e di una pistola a salve carica, riproduzione di una Beretta modello 92, priva del tappo rosso obbligatorio per legge e identica all’arma originale.

Nelle abitazioni dei due ragazzi, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 600 grammi di marijuana già essiccata e parzialmente suddivisa in dosi pronte per la vendita, due pistole Beretta 92 a salve prive di tappo rosso, un passamontagna, 115 cartucce calibro 8 mm, alcuni bossoli per pistola e fucile di grosso calibro, una mazza in acciaio, diversi “grinder” per triturare la cannabis, due bilancini di precisione, una bilancia elettronica e 190 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

I due arrestati, su disposizione della Procura per i minorenni di Sassari, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

